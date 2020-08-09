ضربة جديدة لأطماع #أردوغان في المتوسط.. #ليبيا تجري اتفاقا لترسيم الحدود مع #اليونان

قال وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج، الاثنين، إن ليبيا أجرت اتفاقا مع اليونان على إطلاق مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتعد هذه الخطوة ضربة أخرى لأطماع أردوغان في البحر المتوسط بعد الضربة المصرية باتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان قبل أيام.

وأضاف وزير الخارجية الليبي، في تصريحات صحفية، أن ليبيا ترحب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وأكد أن الأتراك يحاولون نهب ثروات الليبيين بالبلطجة والجيش لن يسمح لهم بذلك، والمرتزقة السوريون قنابل موقوتة ستنفجر على الجانب الآخر للمتوسط.