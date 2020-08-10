77 إصابة جديدة بـ #كورونا في الصين وكوريا الجنوبية

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84668 بينما مايزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

من جهة أخرى أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 28 حالة من بينها 17 حالة انتقال محلي للعدوى، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 14626 ، فيما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة بسبب الفيروس، ما يجعل إجمالي عدد الوفيات يستقر عند 305، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.