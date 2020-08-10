فرنسا: السياح “اختفوا” بسبب #كورونا.. والخسائر 40 مليار يورو

أكدت الحكومة الفرنسية أن قطاع السياحة في البلاد خسر قرابة 40 مليار يورو بسبب فيروس كورونا المستجد، وأن جزءا من الزبائن الدوليين “اختفى”.

وقال وزير الدولة لشؤون السياحة جان بابتيست ليموين في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، إن السياحة في الأوقات العادية، تدر عائدات بقيمة 180 مليار يورو، ستين مليارا منها تأتي من السياحة الدولية. مضيفا: التأثير المباشر للوباء يبلغ ما لا يقل عن 30 إلى 40 مليار يورو.

وأضاف: يخبرنا العديد من المشغلين أن مبيعاتهم ستنخفض بنسبة 20 إلى 25٪ بحلول نهاية العام.

وتابع: يشارك الفرنسيون بشكل كبير في إنعاش قطاع السياحة من خلال تفضيل فرنسا و70٪ ممن حصلوا على إجازة اختاروا البقاء في بلادهم.

وقال ليموين: لنكن واضحين: في الأوقات العادية، تستقبل فرنسا 17 مليون سائح أجنبي كل صيف فيما يسافر 9 ملايين فرنسي إلى الخارج، وقد اختفى جزء من هؤلاء الزبائن الدوليين.

ومع ذلك، اعتبر ليموين أن عدد السياح البلجيكيين والألمان والإيطاليين والإسبان الذين يرغبون في التوجه إلى فرنسا في سبتمبر أكبر مما كان في يوليو وأغسطس.

كما قال الوزير الفرنسي إن شهر يوليو كان مشجعا، موضحا أنه يأمل في أن يكون أغسطس ممتازا.

لكنه أكد أن هذا الانتعاش “هش” لأنه بمجرد ظهور بؤرة جديدة، يكون التأثير فوريا على إلغاء الإقامات والحجوزات.