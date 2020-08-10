بعد 1440 دقيقة لعب و2880 يوماً.. #الأهلي يعادل رقم #الاتحاد

نجح الفريق الأهلاوي في اللحاق بغريمه التقليدي الاتحاد بعد أن حقق فوزه الـ (30) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة (24) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستطاع الفريق الأهلاوي بعد (1440) دقيقة لعب و(2880) يوماً و(96) شهراً و(8) مواسم من معادلة عدد مرات الفوز للجار الفريق الاتحادي الذي مر بظروف ومتغيرات كثيرة في سنواته الأخيرة غيبته عن الحضور فنياً في الكثير من مواجهات الفريقين خلال الـ (8) الماضية.

ولعب الفريقان (90) مباراة في تاريخ الدوري السعودي حقق خلالها الاتحاد الفوز في (30) مواجهة وكذلك الأهلي في حين حضر التعادل في (30) مناسبة.