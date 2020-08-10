شقيقته تحرضه.. رونالدو “محبط للغاية” بعد “نكسة يوفنتوس” ويفكر في الرحيل إلى باريس

أكدت مصادر قريبة من أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، أنه “محبط للغاية” بعد خروج فريقه “يوفنتوس” الإيطالي من دوري أبطال أوروبا، وأنه يفكر في الانتقال إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

ووصف موقع “غول” الرياضي انتقال رونالدو (35 عاما) من يوفنتوس إلى باريس سان جرمان بأنه “انقلاب” شبيه بما حدث قبل عامين في ريال مدريد الإسباني.

وأصيب رونالدو بالإحباط بعد خروج فريقه من دور الـ16 للدوري الأوروبي، الجمعة، على يد أولمبيك ليون الفرنسي، ويفكر في خوض تحد جديد.

ومن المقرر أن يتحدث خورخي منديز وكيل رونالدو مع المدير الرياضي لباريس سان جرمان خلال أيام، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وكانت شقيقة رونالدو لمحت إلى أن المهاجم الذي اعتاد على حصد الألقاب الأوروبية مع الفريق الملكي الإسباني لا يمكنه قيادة يوفنتوس لتحقيق الفوز “بمفرده”، عندما كتبت على “إنستغرام”: “كنت أفضل من أي شخص آخر. أنا فخورة برؤيتك تلعب ولرؤية مشاركتك. لكن لسوء الحظ لا يمكنك فعل كل شيء بمفردك. بل إنه مستحيل! أنت تعلم أن كرة القدم كذلك، لكنك قدمت أفضل ما لديك، وما زلت أفضل لاعب”.