بلدية وادي الدواسر: مصادرة طن من التمور الفاسدة و”تنباك” منتهي الصلاحية

صادرت بلدية وادي الدواسر نحو طن من التمور غير الصالحة للاستهلاك، و252 كيلو غرام أخرى مغشوشة.

وجاء تحرك البلدية بعد بلاغ من أحد المواطنين عن تخزين تمور بطريقة غير سليمة، في سكن للعمال يفتقد للاشتراطات الصحية.

كما تمكن مراقبو البلدية يوم أمس من مصادرة كمية من التنباك المستورد منتهي الصلاحية، وتنباك مُصنع محلياً، وكشف أحد محال العصائر التي تفتقر إلى نظافة المحل وسوء التخزين.

وأشارت البلدية إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين، ودعت المواطنين والمُقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أية ملاحظات على الرقم الموحد 940، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية.