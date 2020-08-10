عاجل: وزيرة العدل اللبنانية تتقدم باستقالتها

قدمت وزيرة العدل ماري كلود نجم، استقالتها الخطية، قبل قليل، إلى رئيس الحكومة حسان دياب، لتكون الاستقالة الثالثة لوزراء فى الحكومة منذ انفجار مرفأ بيروت.

كما ارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس النواب اللبناني إلى 10، بعد تقديم النائب هنري الحلو استقالته صباح اليوم الاثنين.

وكان 9 من أعضاء مجلس النواب اللبناني أعلنوا التقدم باستقالتهم من البرلمان، يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.