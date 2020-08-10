رئيس أرامكو: سنرفع طاقة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إنهم ماضون نحو رفع طاقة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا، متوقعًا طلبا أفضل على النفط بحلول نهاية العام.

وأضاف، اليوم الإثنين، أنه يتوقع نموًا في الطلب المحلي على الوقود في أغسطس، لافتًا إلى أنه من المتوقع تشغيل مصفاة نفط جازان في الربع الأول من 2021.

وأشار إلى أن خطة الشركة للإنفاق الرأسمالي في 2021 ستكون أقل بكثير من الهدف السابق عند ما بين 40 مليار و45 مليار دولار، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن صفقة مع ريلاينس الهندية بعد إتمام إجراءات العناية الواجبة.