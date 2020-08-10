محافظ الجموم يوجه بإزالة تعديات مجاري السيول وبطون الأودية

أعلنت محافظة الجموم والمراكز التابعة لها، جاهزيتها في تسخير كافة الإمكانيات البشرية والآلية لمواجهة المخاطر المحتملة خلال موسم هطول الأمطار وما يصاحبها من ظواهر وتغيرات جوية.

وعقد محافظ الجموم فهد بن منير القثامي، صباح اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الفرعية بمحافظة الجموم، لمتابعة خطط الجهات الحكومية خلال موسم الأمطار.

وناقش محافظ الجموم مع مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة، أبرز الاحتياجات والمعوقات التي قد تحول دون تنفيذ خطط الطوارئ بالشكل الأمثل، فيما أصدر توجيهاته العاجلة لتذليل العقبات، والتأكد من سير العمل بسلاسة وإتقان.

ووجه خلال اجتماعه، ببدء إزالة التعديات على مجاري السيول وبطون الأودية في محافظة الجموم والمراكز التابعة لها، وذلك عن طريق لجنة إزالة التعديات بالمحافظة واللجان الأخرى في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشدد على أهمية تعزيز برامج التطوع في مختلف القطاعات، وقال: ” أثبت المتطوعون والمتطوعات قدرتهم الكبيرة على مساندة الجهات المعنية في عدة مواقف وأحداث، وهو ما يعكس ضرورة إدراجهم ضمن وسائل تنفيذ خطط الطوارئ خلال موسم الأمطار”.

وأفاد بضرورة بث التوعية بين أفراد المجتمع تجاه التعامل الأمثل مع التغيرات المناخية والتدابير الواجب الالتزام بها لتفادي وقوع حوادث أو كوارث لا سمح الله، موجهاً بتعاون كافة القطاعات لزيادة الرسائل التوعوية المستهدفة لكافة الشرائح المجتمعية كل بحسب اختصاصه.

يأتي الاجتماع، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بشأن الحالة المناخية التي تشهدها معظم محافظات المنطقة خلال الفترة الحالية والمتمثلة في هطول الأمطار وما يصاحبها من هبوب الرياح والعواصف الرعدية.