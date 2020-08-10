آخر تطورات #كورونا عالميا.. الصحة العالمية: اللقاح بحاجة إلى 100 مليار دولار

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، قالت منظمة الصحة العالمية، إن دول العالم بحاجة إلى حشد مبلغ 100 مليار دولار، لضمان حصول الجميع على لقاح فيروس كورونا، والأدوات اللازمة لمنع التفشي.

وذكر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرسوس، الإثنين، خلال مؤتمر افتراضي، أن المبلغ الواجب توفيره كبير.. “لكنه أقل من 10 تريليونات دولار جندتها دول مجموعة العشرين على شكل حزم إنقاذ مالي”.

وتواصل 6 شركات عالمية على الأقل، تنفيذ فحوصات سريرية متفاوتة التقدم، على لقاحات محتملة لفيروس كورونا، فيما قالت روسيا إنها أنهت بنجاح اختبارات على لقاح من إنتاجها.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الفترة المقبلة من العام الجاري، تمثل مرحلة حاسمة لمبادرة (مسرع الإتاحة)، لتسريع تطوير لقاح عالمي للفيروس، والوصول العادل له.

وزاد: “لذلك من المهم حشد مبلغ من الجميع بقيمة 100 مليار دولار، لضمان تسريع إنتاج اللقاح ووصوله إلى مختلف الشرائح في دول العالم كافة.. وصلنا إلى 10 بالمئة من المبلغ”.

عالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى الأحد، 20.07 مليون، توفي منهم أكثر من 734 ألفا، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا 931 ألفا، وفق موقع “worldometer” المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.