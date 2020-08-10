مليشيات الحوثي تعدم الأسير الطاهري بعد تعذيبه بشكل وحشي

أعلنت الحكومة اليمنية إدانتها واستنكارها بشدة الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بإعدام الأسير البطل عبدالحافظ عبدالرب الطاهري من أبناء مديرية الطفة بمحافظة البيضاء، بعد أن قامت بتعذيبه بشكل وحشي وقطع لسانه وأذنيه وجدع أنفه وفقء عينيه، وإحراق جثته قبل تسليمها لذويه.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن هذه الجريمة البشعة التي هزت الراي العام اليمني تؤكد وحشية واجرام مليشيا الحوثي الارهابية وتنصلها عن كل القوانين والاعراف والقيم والعادات والتقاليد وتعاليم ديننا الاسلامي السمحه، وهي تكرار لمشاهد التعذيب الوحشي التي مارستها التنظيمات الارهابية “القاعدة، داعش” بحق الأسرى.

ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، وسرعة التدخل لحماية وتأمين سلامة كافة الأسرى والمتختطفين في معتقلاتها غير القانونية والضغط لاطلاقهم تنفيذا لبنود اتفاق السويد.