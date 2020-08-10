تسجيل صوتي مسرب يكشف تفاصيل تورط قطر في تمويل عمليات حزب الله الإرهابية

كشف تسجيل صوتي مسرب بين ضابط مخابرات غربي ومايكل إناكر، المدير التنفيذي لشركة WMP للعلاقات العامة، أن السفير القطري لدى بروكسل، عبد الرحمن الخليفي حاول باستماتة عدة مرات منع نشر أخبار تمويل بلاده لعمليات مليشيات حزب الله الإرهابية من خلال صفقة مالية.

وجاء في التسجيل المسرب تفاصيل حول تورط الدوحة في محاولة شراء سكوت الشهود على جريمة تمويل ميليشيات حزب الله، وفقا لصحيفة جيروزالم بوست.

وأفادت تقارير وسائل إعلام ألمانية بأن “سفير الدوحة لدى بروكسل، عبد الرحمن الخليفي، عرض دفع 750 ألف يورو إلى أحد موظفي أجهزة الاستخبارات الغربية، لكي يلتزم الصمت بشأن معلوماته عن دور قطر في تمويل حزب الله”.

وقالت إن دبلوماسيا قطريا رفيعا في بلجيكا، استعان بمايكل إناكر، المدير التنفيذي لشركة WMP للعلاقات العامة من أجل إخفاء دعم الدوحة لحزب الله.

في حين نفى إناكر تورطه في أي محاولة للتستر على الدعم القطري للحزب، وفق صحيفة ألمانية.

بدورها، ذكرت صحيفة “دي تسايت” الألمانية أنه “في بداية 2019، عقد إناكر وضابط المخابرات والدبلوماسي القطري لقاء غداء عرض فيه الـ750 ألف يورو لتأمين صمت جيسون، مسؤول الأمن”.

وقالت الصحيفة إن الحكومة القطرية وسفارات الدوحة في بروكسل وواشنطن وبرلين رفضوا التعليق بشأن ذلك.

كما أكد ملف موثق، تمكنت إحدى الوكالات الإخبارية الأميركية من الحصول على نسخة منه، استمرار الأسرة الحاكمة القطرية في تمويل ميليشيات حزب الله اللبناني، الذي يُصنف كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.