روسيا تعلن الحرب على أبل .. ” كيان محتكر”

الفيدرالية الروسية، اليوم الإثنين، أن شركة “أبل” الأمريكية تسيء استغلال مركزها المهيمن في سوق توزيع التطبيقات.

وجاء في بيان الهيئة: “وجدت هيئة خدمة مكافحة الاحتكار الفدرالية الروسية أن شركة “أبل” أساءت استخدام موقعها المهيمن فيما يتعلق بمطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة للرقابة الأبوية، والمنافسة المحدودة في سوق التوزيع لتطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل “أي أو أس”.

وخلال التحقيق الذي أجرته الهيئة تبين أن “آبل”، التي تحتل موقعًا مهيمنا بنسبة 100 بالمئة من سوق التوزيع لتطبيقات الأجهزة المحمولة على نظام التشغيل “أي أو أس”، لديها باستمرار أدوات وفرص محدودة لتطوير تطبيقات الرقابة الأبوية منذ أكتوبر 2018، ما أدى إلى فقدان معظم وظائف مطوري تطبيقات الطرف الثالث.

وأوضح البيان: “تم التعبير عن الانتهاك أيضا في إنشاء شركة “آبل” لحق الرفض، وعدم السماح لأي تطبيق تابع لجهة خارجية بالدخول إلى متجر التطبيقات، حتى لو كان يفي بجميع متطلبات “آبل”.