«التعليم» تطالب المدارس برفع بيانات استقصائية عن التجهيزات المدرسية لتحديد «سياسة العودة»

طالب وزارة التعليم مديري المدارس برفع بيانات استقصائية عاجلة عن حالة التجهيزات المدرسية (الأجهزة التقنية، وأجهزة الحاسب الآلي في المعامل).

جاء ذلك في تعميم وجهه نائب وزير التعليم لمديري التعليم في المناطق والمحافظات.

وجاء في التعميم “إشارة إلى قرار تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 144۲ والمتضمن وضع الترتيبات المناسبة للاستعداد للعام الدراسي القادم 144۲ه، ورغبة في معرفة واقع الأجهزة التقنية و المدارس لتحديد سياسات العودة للدراسة متضمنة أجهزة الحاسب الآلي في المعامل آمل من سعادتكم توجيه مديري المدارس بتعبئة الملف المرفق على أن تعتمد هذه البيانات من مديري المكاتب لديكم وتزويدنا بها خلال خمسة أيام من تاريخه”.