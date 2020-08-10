لأول مرة.. واتساب يطرح ميزة نقل المحادثات من نسخة “أندرويد” إلى “آيفون”

يعتزم تطبيق “واتساب” اختبار خدمة جديدة لمستخدميه لأول مرة، تتيح نقل المحادثات من أجهزة نظام تشغيل “أندرويد” إلى هواتف “آيفون”.

وذكرت مواقع متخصصة أن التقنية الجديدة يمكنها مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتي “أندرويد” و”آيفون”، كما ستسمح أيضا باستخدام نفس حساب “واتساب” على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت.

وأوضحت الشركة أن الميزة لا تزال قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، وستعتمدها في الفترة المقبلة، كما سيمكن أيضا تشغيل تلك الميزة الجديدة أيضا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من “واتسآب ويب”.