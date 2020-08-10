بالصور.. بعد شكاوى المواطنين.. أمانة الرياض تتخذ قرارا بشأن “عيون القطط” على الطرق

أعلنت أمانة منطقة الرياض، الاثنين، أن مشاريع الطرق الجديدة ملتزمة بعدم استخدام قطع السيراميك “عيون القطط” في تحديد المسارات.

وأضافت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن تلك الخطوة جاءت لتوفير راحة أكبر للسكان في أثناء تنقلهم داخل المدينة.

وكانت عدة شكاوى من المواطنين ظهرت في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدام قطع السيراميك الشهيرة “عيون القط” على مسارات الطرق.

وقال أحد المغردين “إن المشكلة كل الشوارع فيها عيون القطط المضرة السيراميك نتمنى استبدالها”.

وقالت المغردة ابتهال “إذا خلصتونا من عيون القط، فياليت تستخدمون بويه جودتها قويه مهوب اسبوع وتنمسح”.