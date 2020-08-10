انتشال جثة مواطن غرق في مستنقع بمكة

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (17:21) اليوم الاثنين الموافق ٢٠ /١٢ / ١٤٤١هـ يفيد بغرق شخص بغدير.

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث و بالوصول اتضح أن الحالة تبعد عن آخر نقطة تصل إليها الآليات أكثر من ٣٠٠م في منطقة وعرة وبترجل الفرق تم الوصول لموقع الغدير وتم إنتشال الجثة من الغدير الذي تبلغ مساحته اكثر من ٣٠٠م٢