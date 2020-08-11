رصد مخالفات وإتلاف مواد غذائية فاسدة في حملة رقابية بمكة

نفذت بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس ممدوح بن محمد العبيد، أنه تم تنفيذ عدة حملات رقابية على المنشآت الغذائية، أسفر عنها رصد بعض المخالفات على المنشآت الغذائية، تمثلت في مخالفة شروط المبنى والتجهيزات، وسوء تداول المواد الغذائية، وتدن في مستوى النظافة العامة، إضافة إلى إتلاف 26 كيلوجراماً من المواد الغذائية المتنوعة بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وأكد المهندس ممدوح العبيد ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.