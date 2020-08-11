تحذير: أربعة أكواب من #القهوة يومياً قد تعرضك لهذه الأمراض!

حذر أطباء ومختصون من مغبة الاكثار في شرب القهوة بكميات كبيرة يومياً ما قد يؤدي إلى الإسهال، كما أن مادة الكافيين تزيد من حموضة المعدة التي تؤدي لدى البعض إلى النتيجة ذاتها.

وذكر أطباء على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الألمانية أنه لا يجب تناول أكثر من 400 مليغرامات من مادة الكافيين يوميا.

وتعادل الكمية المذكورة أربعة أكواب من القهوة الإيطالية أو ستة أكواب من القهوة العربية، وإلا قد يتعرض الجسم للعديد من الأعراض غير الحميدة.

ويشير موقع “غرازيا ماغازين” الألماني إلى أن الإفراط في تناول القهوة، قد يتسبب في الإسهال. والسبب يعود إلى غاسترين.

والغاسترين هو هرمون ببتيدي يحفز إفراز العصارة الهضمية (حمض الهيدروكلوريك) في خلايا المعدة الجدارية وبالتالي هو يحفز حركية المعدة.

ومادة الكافيين تزيد من إفرازات هذا الهرمون، وبشكل تلقائي تزيد في ذات الوقت من حركية المعدة.

الشعور بالغثيان:

إذا كنت تعاني عادة من مشاكل في البطن والهضم، وأحيانا تشعر بالغثيان، فقد يكون ذلك راجع إلى الإفراط في تناول الكافيين. لكون أن هذه المادة قد تحدث خللا في الجهاز الهضمي وتزيد من الحموضة المعوية.

وإذا كنت من المدمنين على القهوة وتعاني دائما من آلام في البطن صباحا فيفضل أن تشرب الشاي عوض القهوة.

التهابات:

القهوة لا يمكنها أن تكون السبب الأول في بروز البثور على الإطلاق، لكنها قد تسبب في التهاب هذه البثور التي تأخذ عادة شكل حب الشباب. المسؤول عن ذلك مادة الكورتيزول أو ما يطلق عليه هرمون الإجهاد، والذي تصل إفرازاته إلى مستويات قياسية بعد تناول الكافيين، ما يزيد من إفرازات الخلايا الذهنية وبالتالي تحدث تقيحات فوق البثور عند امتزاج الدهن بالرواسب الخارجية بما فيها الغبار والبكتيريا إلى غير ذلك.

وهذه الأعراض تزيد خصوصا عند تناول القهوة بالسكر والحليب أو أحدهما فقط.