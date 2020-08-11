إصابات بـ #كورونا تلغي تدريبات أتليتيكو مدريد

أكد متحدث باسم أتليتيكو مدريد، أن النادي الإسباني ألغى أخر جولة من تدريباته قبل السفر إلى لشبونة، للمشاركة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بعد ظهور حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

كان من المقرر أن يسافر أتلتيكو إلى عاصمة البرتغال، يوم أمس الإثنين، لكن المتحدث قال إن جميع الخطط علقت حتى ورود نتائج آخر جولة من الفحوص التي خضع لها لاعبو الفريق، والطاقم التدريبي اليوم.

وسيلتقي أتلتيكو مدريد مع رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني، الخميس المقبل، في لشبونة.

وقال النادي: “نتيجة هذين الشخصين جاءت إيجابية بعد خضوعهما للفحص يوم السبت، ولم يكشف النادي عن اسم المصابين.

وقالت وسائل إعلام إسبانية: النتيجتين الإيجابيتين هما للاعبين من الفريق.

ولم تسجل أي إصابات بالعدوى في صفوف أتلتيكو مدريد عند استئناف مباريات الدوري الإسباني الأول في يونيو الماضي، بعد توقف بسبب العدوى استمر لنحو ثلاثة أشهر.

وأقيمت بقية جولات موسم الدوري دون أي حوادث كبرى.