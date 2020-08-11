الهلال يترقب نتائج فحوصات سلمان الفرج

أجرى لاعب الهلال سلمان الفرج، فحصاً على موضع إصابته في أسفل الظهر، حيث خضع للأشعة في أحد المستشفيات الخاصة للكشف عن سبب الألام التي شعر بها قبل المباراة، التي انتهت بفوز فريقه على الفتح 2-1، ما تسبب في استبعاده من قائمة الفريق.

وينتظر الجهاز الطبي في النادي نتائج الفحوص التي خضع لها اللاعب، للتأكد من إمكانية مشاركته في مباراة الفريق المقبلة أمام العدالة في الجولة المقبلة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفرج قد شارك أساسياً طوال مباراة فريقه السابقة، التي انتهت بالفوز على النصر 4-1، في الجولة 23 من الدوري.