أمريكا تحّذر مواطنيها… لا تسافروا للمدن التركية

رفعت الولايات المتحدة مستوى تحذير السفر إلى تركيا للمستوى الثالث بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، مطالبة مواطنيها بتجنب السفر إلى المدن التركية ما أمكنهم.

ونقل موقع صحيفة “زمان” التركية، اليوم الثلاثاء، عن مركز السيطرة على الأوبئة والوقاية في الولايات المتحدة، على موقعه، رفع التحذير من السفر إلى تركيا إلى المستوى الثالث، بسبب ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا في تركيا، إلى جانب الدول الموبئة الأخرى مثل نيكاراغوا، والهند، وإندونيسيا، وسنغافورا، وكوريا الجنوبية.

وكانت تركيا تأمل إعادة فتح حدودها مع أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، لاستقبال السياح، إلا أن ارتفاع الإصابات مجدداً لن يسمح بذلك في وقت قريب، بعد أن بلغت الإصابات فيها أكثر من 1000 يومياً في الأسبوع الماضي، و1193 إصابة جديدة، و15 وفاة بفيروس كورونا، أمس الإثنين.

ومن جهة أخرى كشفت تقارير رسمية تركية، تراجع أعداد السياح بنحو 99% في أبريل الماضي، و99% في مايو و96% في يونيو.