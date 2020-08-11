“الصحة العالمية” تعلق على إعلان روسيا عن أول لقاح مضاد لفيروس كورونا #عاجل

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة والسلطات الصحية الروسية تناقشان عملية اعتماد والتأهيل المسبق للقاح “كوفيد- 19” المكتشف حديثا، والذي أعلنت عنه روسيا.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش: “نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح”.

وأضاف المتحدث، خلال مؤتمر بجنيف: “مرة أخرى؛ يشمل التأهيل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.