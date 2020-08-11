“فلكية جدة”: نجم الصباح يزين قبة السماء الخميس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن كوكب الزهرة يصل فجر يوم الخميس 13 أغسطس إلى استطالته العظمى الصباحية – أقصى مسافة – بزاوية 45.8 درجة غرب الشمس عند الساعة 03:00 فجرا بتوقيت السعودية ( 12:00 منتصف الليل بتوقيت غرينتش) في ظهوره الصباحي 2020.

سوف يرصد الزهرة قبل شروق الشمس ببضعة ساعات بألافق الشرقي وهو افضل وقت لرصد الكوكب حيث سيبدو للعين المجردة كقطعة من الالماس براقه معلقة بقبة السماء وعند رؤيته من خلال التلسكوب سيبدو قرصه نصفة مضاء بنور الشمس.

تحدث هذه الاستطالة العظمى الغربية الصباحية بعد 72 يومًا من الاقتران السفلي في الثالث من يونيو الماضي مع إنتقال الزهرة من سماء المساء إلى سماء الفجر.

نظرا لأن الزهرة كوكب (داخلي) بمعنى أن مداره يقع بين الشمس والأرض فنحن لا نراه في حالة التقابل مع الشمس في السماء كما يحدث مع القمر البدر عندما يقع بزاوية 180 درجة او يقابل الشمس في قبة السماء.

بشكل عام كوكب الزهرة لا يمكن أن يقع ابداً بزاوية 90 درجة من الشمس في قبة السماء ، ولكن القمر عندما يكون في تربيعه الأول او الأخير فانه يقع بزاوية 90 درجة من الشمس في سماء الأرض.

إن اقصى مسافة زاوية للزهرة من الشمس بالكاد تتجاوز 45 درجة ، وتسمى اقصى استطالة زاوية من الشمس عندما تكون الزاوية التي تفصله عن الشمس في اقصاها في سماء المساء او سماء الفجر.

يذكر أن كوكب الزهرة وبعد استطالة العظمى الصباحية وخلال ما سيتبقى من العام 2020 ، سوف يلاحظ أنه يهبط ببطء نحو موقع شروق الشمس، إلى أن يصل الاقتران العلوي في 26 مارس 2021 مغادراً سماء الفجر عائداً إلى سماء المساء.