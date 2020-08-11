“التعليم” تحدد موعدًا جديدًا لتقديم طلبات نقل الإداريين والإداريات

حددت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، في تعميم لها، وجهته لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات موعدًا جديدًا لتقديم طلبات النقل للإداريين والإداريات

على أن تبدأ فترة رفع طلبات النقل اعتبارًا من تاريخ 1/ 7 من كل عام هجري ولمدة شهر

ويتم رفع الطلب عن طريق الخدمة الذاتية في نظام فارس.