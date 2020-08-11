في انتهاك جديد للسيادة العراقية.. تركيا تغتال قائدين عسكريين خلال اجتماع لحرس الحدود

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع اعتداء تركي، في منطقة سيدكان، أسفر عن وفاة عدة عسكريين، بينهم اثنين من القادة.

وقالت الخلية، في بيان، إنه وقع “اعتداء تركي سافر بواسطة طائرة مسيرة، استهدف عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان”.

وأوضحت الخلية أن الاعتداء أسفر عن استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى، واستشهاد آمر الفوج الثالث، وسائق العجلة.

ونقلت وكالة العهد نيوز عن مصدر أمني في أربيل قوله إن “أكثر من 11 شخصا من حزب العمال قتلوا خلال الهجوم، حتى الآن”.

وأفاد مصدر آخر بأن الهجوم وقع خلال اجتماع لقادة عسكريين في حرس الحدود.

من جانبه، ندد الجيش العراقي بالهجوم التركي، ووصفه بـ”اعتداء تركي سافر”، طال آلية لحرس الحدود.

وأعلن الجيش، خلال بيانه، عن مقتل آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى، ومقتل آمر فوج، إضافة إلى عدد من جنود حرس الحدود.