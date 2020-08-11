إغلاق 73 منشأة مخالفة بـ”عزيزية مكة”

تواصل وكالة شؤون البلديات‬⁩ متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية، الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية شملت 1743 جولة رقابية.

‏أسفرت الجولات، عن مصادرة وإتلاف 2680 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ‏وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 414 منشأة، وإغلاق 73 منشأة مخالفة.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والمطاعم والمطابخ، للتأكد من مصادر الأطعمة المعروضة والمستخدمة، وضبط الأغذية مجهولة المصدر ومصادرتها فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.