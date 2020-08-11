وزير الصناعة: توظيف 471 سعوديا وترخيص مصانع برأس مال أكثر من مليار ريال في يوليو رغم جائحة كورونا #عاجل

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية،بندر إبراهيم الخريف، إنه مع استمرار الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية بشكل عام استطاع القطاع الصناعي خلال شهر يوليو ورغم ظروف الجائحة من توظيف 471 سعوديا مقابل الاستغناء عن ١٩٠٤ وافدين.

واستعرض الوزير، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أبرز المؤشرات والأرقام الصناعية لشهر يوليو 2020.