“النقل” توضح آلية الاعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين لمبادرة “دعم الأفراد العاملين على توجيه المركبات”

أوضحت الهيئة العامة للنقل، الثلاثاء، آلية الاعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين لمبادرة “دعم الأفراد العاملين على توجيه المركبات”.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها على تويتر، أنه يمكن الاعتراض على نتيجة استحقاق المتقدم على مبادرة دعم الأفراد في نشاط توجيه المركبات خلال مدة الاعتراض 7 أيام من تاريخ إعلان النتائج وذلك عبر إرسال بريد إلكتروني وإرفاق ما يثبت.

وتابعت “على أن يتضمن البريد المرسل (الاسم كامل ، ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، وسبب الاعتراض، وإرفاق ما يثبت سبب الاعتراض).