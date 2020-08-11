مفاجأة .. “تويتر” يطلق إعدادات جديدة للمحادثة

أعلن تطبيق تويتر،اليوم، عن إطلاق إعدادات جديدة للمحادثة

و أك “تويتر” أنه سيتم طرح ميزة جديدة عبر iOS و Android و Twitter.com

وتمنح الاعدادات الجديدة الأشخاص مزيدًا من التحكم في محادثاتهم،والقدرة على إجراء مناقشات هادفة بالطريقة الأكثر راحة لهم.

و تسمح عناصر التحكم في المحادثة للأشخاص على النظام الأساسي باختيار من يمكنه الرد على تغريداتهم مسبقًا

و تم طرح الميزة الجديدة لجمهور محدود في مايو ، وبعد الاختبار ، حلل تويتر كيفية استخدام الأشخاص لها ، وجمع التعليقات من خلال المقابلات والاستطلاعات. أبرزت نتائج مرحلة الاختبار كيف ساعدت الإعدادات في إثراء تجربة الأشخاص على النظام الأساسي بالطرق التالية:

بعد مرحلة الاختبار ، أفاد الأشخاص على تويتر بأنهم يشعرون براحة أكبر على المنصة ، حيث ساعدت عناصر التحكم في حمايتهم من البريد العشوائي وإساءة الاستخدام ، مع احتمال استخدام أولئك الذين أرسلوا تقارير إساءة استخدام الإعدادات ثلاث مرات. وبالمثل ، اكتشف Twitter أنه مقابل كل ثلاثة ردود يُحتمل أن تكون مسيئة تم منعها باستخدام هذه الإعدادات

وقالت الشركة إنه مع الالتزام بخدمة المحادثة العامة ، ستستمر Twitter في تحديث الإعدادات وتحسينها بما يتماشى مع ملاحظات الأشخاص. على مدار الأشهر القادمة ، سيختبر Twitter تصنيفًا جديدًا لجعله أكثر وضوحًا عند استخدام إعدادات المحادثة ، وهناك خطط لإضافة خيار إضافي لدعوة المزيد من الأشخاص إلى المحادثة بعد بدئها ، وإشعارات واضحة تشير عندما تتم دعوتك للانضمام إلى محادثة ، والمزيد من الطرق لمشاهدة المناقشة بأكملها.