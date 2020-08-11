الجيش الليبي: معسكرات في غرب ليبيا تدار بضباط أتراك

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تواصل تعزيز وجودها في منطقة غرب ليبيا، وأن أردوغان لم يعير أي اهتمام للمطالب الدولية بحظر نقل السلاح إلى ليبيا.

وقال المسماري إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواصل تعزيز الوجود التركي في منطقة غرب ليبيا، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأشار المسماري إلى أن تركيا لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن أردوغان يواصل نقل المعدات العسكرية بالطائرات والسفن التجارية.

وأوضح المسماري أن العديد من المعسكرات في غرب ليبيا أصبحت تحت سيطرة القوات التركية، وتدار مباشرة من قبل ضباط أتراك.

ومنذ أشهر، ترسل الحكومة التركية مرتزقة من سوريا إلى طرابلس لدعم حكومة فايز السراج، مقابل رواتب مالية ووعود بالحصول على الجنسية التركية.