شهد .. إغلاق 73 منشأة و مصادرة ما يقارب 3 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في مكة

أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة،اليوم، أن أمانةالعاصمة المقدسة نفذت أكثر من 1740 جولة رقابية على المنشأت

الغذائية

و أكدت أنه تم تم خلالها مصادرة و إتلاف 2680 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

و أكدت الإمارة إغلاق 73 منشأة مخالفة.

وقالت أمانة العاصمة القدسة إن وكالة الخدمات متمثلة في إدارة المسالخ بالتعاون مع بلدية الغزة الفرعية تواصل الجولات الرقابية على أماكن بيع اللحوم بهدف التأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية و التدابير الوقائية أسفر عنها مصادرة و إتلاف 63 كغم لحوم مجهولة المصدر، ومصادرة وإتلاف 249كغم لحوم فاسدة لسوء الحفظ