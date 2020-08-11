مدير عام جمرك الرياض خالد الرميح يكرم الحارثي

كرم مدير عام جمرك الرياض بالميناء الجاف الأستاذ خالد بن محمد الرميح صباح الثلاثاء، بمقر جمرك الرياض الموظف فهد سعد الحارثي أحد منسوبي شركة مجموعة باس الدولية الشركة المشغلة للميناء الجاف بالرياض، على تعاونه المثمر ومبادراته مع جمرك الرياض لتسهيل انسيابية العمل في الميناء الجاف.

وقام مدير عام الجمرك بتسليم شهادة شكر للحارثي، وخطاب شكر لشركة مجموعة باس الدولية على تعاونهم وجهودهم المبذولة والمتميزة مع تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح بما يخدم المصلحة العامة.

وتعتبر شركة مجموعة باس الدولية من الشركات الناجحة لتشغيل الميناء الجاف بالرياض، والذي يعتبر من المواني المهمة لدفع عجلة الاقتصاد والتجارة في المنطقة.