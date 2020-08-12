رابطة الدوري الألماني ترضخ لموقف السلطات.. لا جماهير في الملاعب

رضخت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم لموقف السلطات الحكومية برفض عودة الجمهور إلى الملاعب في مستهل الموسم الجديد الذي ينطلق في منتصف الشهر المقبل.

وقالت الرابطة في بيان أمس الثلاثاء : لطالما شددت الرابطة على أن احتواء فيروس كورونا يجب أن يكون الأولوية، لذلك، نحن نحترم موقف وزراء الصحة الفدراليين وحكومات المقاطعات.

ورأت الرابطة أن الهدف يجب أن يكون السعي من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مجالات الحياة، مع أن تكون المفاهيم المستهدفة (عودة الجمهور) متناسبة مع الوضع.

ويأتي موقف الرابطة بعد أن عارض وزير الصحة الألماني ينس سبان مخططها بالعودة الجزئية للجمهور في مستهل الموسم المقبل من الـ”بوندسليغا”، معتبراً الإثنين الماضي، أن ذلك سيرسل “إشارة سيئة” في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تصاعداً في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وكان الدوري الألماني أول الدوريات الأوروبية الكبرى الذي يعاود نشاطه بعد التوقف الذي فرضه تفشي فيروس “كوفيد-19″، لكن الأندية خسرت الملايين جراء إكمال الموسم خلف أبواب موصدة.