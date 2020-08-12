أمير الباحة يبادر بكفالة عدد من ايتام جمعية رافق بالمخواة

في اطار دعم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة السخي لاعمال الخير وللجمعيات الخيرية بالمنطقة ومحافظاتها فقد بادر سموه الكريم بكفالة أيتام عنه وعن والدته وعائلته من خلال جمعية رافق بمحافظة المخواة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمحافظ المخواة نايف الهزاني ورئيس واعضاء جمعية رافق لرعاية الايتام بالمخواة.

واكد سموه بان هذه الاعمال هي من الاعمال الصالحة التي حث عليها ديننا الحنيف داعياً الله ان يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وان ينفع بها.

من جهته ثمن رئيس الجمعية الاستاذ سعد محمد العُمري هذا المبادرة الكريمة من سموه الكريم وكفالته ليتيم من خلال الجمعية وهذا العمل ليس بمستغرب على سموه فهو المبادر والداعم للاعمال الخيرية فجزاه الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته.