زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب شرقي تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، ولاية إغدير، شرقي تركيا.

وجاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني، فجر اليوم الأربعاء، ونقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت في مركز الولاية المذكورة في تمام الساعة 0229 فجرًا، بالتوقيت المحلي (2329 بتوقيت غرينتش).

وأشار البيان كذلك إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 6.47 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ودفع الزلزال المواطنين إلى الخروج للشوارع خشية الهزات الارتدادية، ليقضي بعضهم ليلته في سياراتهم، والبعض الآخر على الأرصفة وفي الشوارع.

ولم يصدر أي بيان من السلطات حول وقوع أية خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.