حرس الحدود: إحباط محاولات تهريب 2200 كيلو مخدرات إلى المملكة

أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، إحباط عدة محاولات لتهريب 1513 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و660 كيلو من مادة القات المخدر، عبر حدود المملكة البرية والبحرية، خلال شهر شوال الماضي.

وأكد القريني القبض على87 شخصاً، بينهم 51 متهماً من الجنسية الأثيوبية ، و19 من الجنسية اليمنية، و17 متهماً سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد محاولتهم تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأوضح القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المهربين مستمرون في أعمالهم الإجرامية، غير مبالين بما يتم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، ولكن يقظة رجال حرس الحدود وبسالتهم كانت لهم بالمرصاد، مشدداً على أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم لمحاولات التهريب.