ربع نهائي أبطال أوروبا: معركة فرنسية إيطالية على أرض إسبانية.. الليلة

تنطلق جولة ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، بمواجهة تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتالانتا الإيطالي، في لقاء من العيار الثقيل، على ملعب دا لوز في مدينة لشبونة.

الفريقان لم يتقابلا من قبل، حيث يسجل نادي أتلانتا المشاركة الأولى له في بطولة دوري الأبطال، ولكن باريس سان جيرمان يمتلك الكثير من الذكريات مع الأندية الإيطالية، حيث التقي بالكثير من أندية “الكالتشيو” محققاً الفوز مرتين فقط ، فيما تعادل في 9 مباريات، وخسر 9، وسجل 17 هدفاً، فيما اهتزت شباكه في 28 مرة.

بالنسبة للفريق الإيطالي فهو حديث العهد بالمشاركة في البطولة الأوروبية، ولا يملك سوى مباراتين فقط في تاريخه أمام الأندية الفرنسية، وبالتحديد مع أولمبيك ليون موسم 2017-2018 بالدوري الأوروبي، تعادل في فرنسا 1-1، وفاز على ملعبه 1-0.

وتأهل الفريق الباريسي لربع نهائي دورى أبطال أوروبا، بعد تخطيه فريق بروسيا دورتموند الألماني 3-2، في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ونجح أتالانتا في الوصول إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية، بعد إقصاء فالنسيا في دور الـ16، قبل توقف البطولة بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن المتأهل من الفريقين إلى الدور نصف النهائي، سيواجه الفائز من لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني.