حالات كورونا في روسيا تتجاوز 900 ألف

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 902701 حالة اليوم بعدما أعلن مسؤولون تسجيل 5102 حالة جديدة في رابع أكبر بلد من حيث عدد الإصابات بالمرض على مستوى العالم.

وقالت السلطات الروسية إن 129 شخصا توفوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين ساعة الأخيرة لترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 15260 شخصا.