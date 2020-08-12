بعد أمطار غزيرة.. أمانة الطائف: صيانة 190 طريقًا دون تعطيل المرور

نفذت أمانة الطائف أعمال التأهيل والصيانة لأكثر من 190 طريقاً، وردم أكثر من 1200 حفرة وتصدع، إلى جانب إزالة أكثر من 960 طناً من الأتربة والصخور، جرفتها السيول التي شهدتها المحافظة مؤخراً للطرق والشوارع.

وأوضحت أمانة الطائف أن الفرق الميدانية رصدت معدل كفاءة الطبقة الأسفلتية وقت هطول الأمطار وتأثير ارتياد الشاحنات للطرق في عدد من المواقع، حيث نفذت فرق العمل أعمال الكشط وإعادة السفلتة اللازمة، مشيرة إلى أنها أخذت في الحسبان عدم تعطيل الحركة المرورية أوقات الذروة خلال تنفيذ البرنامج .

وبينت الأمانة أن خطط وبرنامج التأهيل الشامل للطرق الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء تعمل وفق آلية محتمة لمتابعة الكثافة ونسب الارتياد بالشوارع، مما يسهم في معالجة الأضرار بالسرعة الكافية لضمان التشغيل الأمثل لشبكة الطرق الداخلية.