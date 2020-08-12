برئاسة السعودية وحضور 27 دولة.. “أصدقاء السودان” يدرسون إعفاءه من الديون

تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم، الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيسًا لمجموعة أصدقاء السودان.

وسيرأس الاجتماع المرئي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمشاركة دولة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك.

وتشارك جمهورية جنوب السودان، ممثلة بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وذلك بصفة جنوب السودان راعيا لمفاوضات جوبا للسلام، إضافة لشركاء السلام أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام، رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس، ورئيس جيش تحرير السودان ميني ميناو إلى جانب مشاركة خمسة وعشرين دولة منظمة.

ويهدف الاجتماع إلى دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولا إلى اتفاق شامل وتحقيقا للسلام المستدام.

كما سيناقش الاجتماع في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من المؤسسات المالية للبدء بعملية إعفاء السودان من ديونه.