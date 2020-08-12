رئيس الفلبين: “أثق كثيرا” باللقاح الروسي لـ #كورونا.. ومستعد لتجربته على نفسي

أشاد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بالجهود الروسية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، مبدياً استعداده لكون أول من يجربه على نفسه.

ورحب دوتيرتي بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح، قائلاً إنه يتوقع أن يكون دون مقابل.

والفلبين من الدول التي تُسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638، أول من أمس، الاثنين، بعدما شهدت زيادة يومية قياسية بلغت 6958 إصابة.

وقال دوتيرتي، في كلمة بثها التلفزيون في وقت متأخر الليلة الماضية، “سأبلغ الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين بأنني أثق كثيراً في دراساتكم لمكافحة (كوفيد)، وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقاً”.

ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوتيرتي أن يكون فأر تجارب عندما يصل اللقاح الجديد، قائلاً: “يمكنني أن أكون أول من يخضعونه للتجربة”. وقال مكتبه اليوم الثلاثاء إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا على تجارب اللقاح وإمداداته وإنتاجه.