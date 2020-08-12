بعد سحب المشروع من الشركة المنفذة.. “تعليم الطائف” تتجز مدرسة ابتدائية في 5 شهور

افتتح وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع، اليوم، مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية عن بعد، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه وعدد من مدراء الإدارات والمهندسين.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي في كلمته، بأن المبنى الحديث للمدرسة يعد من الصروح التعليمية المميزة في الإنشاء، حيث كانت من المدارس المستأجرة وتحقق لها النور بأن تكون مبنى حكوميًا.

وأضاف أن مشروع المدرسة كان متعثراً، ثم تم سحبه من الشركة المنفذة بنسبة إنجاز ٥٥ ٪؜، وبجهود من إدارة الخدمات المساندة في المتابعة المستمرة تحقق الانجاز الكامل للمشروع بتكلفة قدرت 10 مليون ريال.

وتخلل الحفل عرضا مرئيا عن المشروع، والذي يتربع على مساحة تقدر بنحو 5 آلاف متر مربع ويحتوي على 18 فصلا دراسيا بطاقة استيعابية 540 طالبا، بالإضافة إلى 11 مكتب إداري، ومعملين ويحتوي على تجهيزات كاملة، أحدهما للعلوم والآخر للحاسب الآلي، بالإضافة إلى صالة رياضية، وملعب كرة قدم بعشب صناعي، وسكن للحارس ومقصف ومظلات خارجية.

وأشاد وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع بالدور البارز لتعليم الطائف في تنفيذ المشاريع، مضيفاً بأن الإدارة العامة لتعليم الطائف تميّزت بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للمشاريع، وساهمت بشكل كبير في علاج مجموعة من المشاريع المتعثرة، مبيناً أن ما تم من إجراء في سحب مشروع هذه المدرسة عندما كان متعثرا قبل خمسة أشهر، ومن ثم إنجازه والانتهاء منه في وقت قياسي، يؤكد بأن الإدارة العامة للتعليم بالطائف فعّالة في إنجاز المشاريع.