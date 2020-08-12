إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بجدة

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمدأبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي 997، تلقت صباح يوم الأربعاء، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم تقاطع خالد بن الوليد مع الملك عبدالله، نتج عنه 8 إصابات.

وأضاف: “فور تلقي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث، ليجدوا 8 إصابات ما بين متوسطة إلى بسيطة إصابتان منها بسيطة تم إسعافها بالموقع”.

وقال أبوزيد: قٌدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات إلى أقرب منشأة صحية.