آخر تطورات #كورونا عالميا.. أمريكا تسجل أقل من 50 ألف حالة إصابة لـ3 أيام على التوالي

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، سجلت الولايات المتحدة لثلاثة أيام على التوالي أقل من 50 ألف حالة يومية جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة قسم الأمراض المعدية بمستشفى ماساتشوستس العام الدكتورة روشيل والينسكي – حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الأربعاء- “ليس لدينا ما نحتفل به لمجرد أننا نتجه نحو تسجيل 50 ألف حالة في اليوم، لدينا كمية ضخمة من نسبة الإصابات والوفيات عند أقدامنا في الوقت الحالي وخلال الأسابيع المقبلة”.

وأضافت الدكتورة أنه لم يتمكنوا – حتى عندما كانت الولايات المتحدة تسجل 18 ألف حالة في اليوم كما كان في منتصف شهر مايو الماضي – القضاء فعلا على هذا الأمر.

ويعد متوسط عدد الحالات الجديدة اليومية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي أكثر من 54 ألف حالة – نزولًا من أكثر من 65 ألف حالة يومية في منتصف إلى أواخر شهر يوليو الماضي.

ومع ذلك، فإن متوسط الوفايات اليومية الناجمة عن (كوفيد-19) قد حلقت فوق الألف حالة لأكثر من أسبوعين، فيما أصبحت البلاد تحت ذلك المستوى لأكثر من سبعة أسابيع متتالية مما قبل ذلك.