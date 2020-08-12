“سيمنز” تقدم مولدين للطاقة لتأمين الكهرباء لسنة مجانًا لأكثر من 65 ألف نسمة في لبنان

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية هيكو جوزف ماس الذي نقل تعازي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وتعازي الشعب الألماني بضحايا التفجير الذي وقع الأسبوع الماضي في مرفأ بيروت.

ماس وأعرب الوزير ماس عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للشعب اللبناني في مواجهة تداعيات حادثة التفجير، مشيرًا إلى أن شركة سيمنز التي رافق رئيس مجلس إدارتها “ماس” في زيارته، قررت تقديم مولدين للطاقة بقوة 80 ميغاوات لتأمين التيار الكهربائي لمدة سنة مجانًا إلى أكثر من 65 ألف نسمة، وتقدر كلفة هذا العمل بـ45 مليون يورو.