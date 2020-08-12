«الحشرات» تغلق 6 منشآت غذائية في مكة

‏⁧‫تواصل وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في ‏⁧‫بلدية أجياد الفرعية‬⁩ الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 6 منشآت غذائية لوجود حشرات وقوارض وتدني مستوى النظافة العامة ووجود رخص وشهادات صحيه منتهية.

و‏تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المقررة نظاماً على المخالفين.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والمطاعم والمطابخ للتأكد من مصادرالأطعمة المعروضة والمستخدمة، وضبط الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.