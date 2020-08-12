مجلس الأمن الوطني العراقي يدعو إلى التنسيق مع المجتمع الدولي والعربي لإدانة التدخلات التركية

دعا مجلس الأمن الوطني العراقي، الأربعاء، إلى التنسيق مع المجتمع الدولي والعربي لإدانة التدخلات التركية في العراق.

وقال مجلس الأمن الوطني العراقي، في بيان، إن الاعتداء التركي على الأراضي العراقية يعد تجاوزا لكل معايير التعامل بين الدول وخرقا لعلاقات حسن الجوار.

وأضاف أن العراق يمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمننا وحماية المواطنين بما فيها الرسائل الدبلوماسية

وتابع: ملتزمون بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وعلى خلفية انتهاك تركيا لسيادة العراق عبر خرق الحدود بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 من قوات حرس الحدود، بينهم ضابطان كبيران، أعلنت بغداد، الأربعاء، إلغاء زيارة وزير دفاع تركيا واستدعاء السفير.

وأعلنت الخارجية العراقية رفضها القاطع لقصف تركيا الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بطائرة مُسيَّرة، ما أدى إلى مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية.