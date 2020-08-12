سفير أمريكا في ليبيا: بحثت في أنقرة نزع السلاح وسط ليبيا وسحب المرتزقة

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين أتراك في أنقرة ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ودعم الحل السلمي للأزمة.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن نورلاند بحث في أنقرة مع كبار المسؤولين الأتراك حول الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وأشار البيان إلى أن الزيارة ناقشت الخطوات اللازمة لتحقيق حل منزوع السلاح في وسط ليبيا، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، وتعزيز الشفافية والاصلاحات الاقتصادية.

يذكر أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد أول أمس الاثنين، ترحيب الولايات المتحدة بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، والذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي.

وقالت السفارة الأمريكية إن نورلاند بحث خلال زيارته للقاهرة مع كبار المسؤولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن نورلاند التقى في القاهرة أيضا برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح للتعرّف على جهود المجلس للترويج لحلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.