فيصل بن فرحان يشيد باتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعرضا مستجدات الأحداث في المنطقة، وفي هذا الصدد نوه سمو وزير الخارجية بإيجابية التوصل لاتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية اليونان وجمهورية مصر العربية الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بعد مفاوضات مباشرة وتوافق بين الطرفين.